Heimatverein Edemissen legt Kalender für 2021 auf

Schöne Landschaftsaufnahmen, Bild-Vergleiche von früher und heute und der Golfplatz des Golfclubs Peine-Edemissen aus der Luft betrachtet: Der Heimat- und Archivverein Edemissen hat für das kommende Jahr einen Bildkalender mit zwölf Motiven aufgelegt. Zu den Fotos im DIN A 4 Format werden historische und allgemeine Informationen zu den Motiven gegeben.

Der Kalender ist für sieben Euro beim Heimatverein und in Edemisser Geschäften erhältlich, unter anderen bei Lotto-Schmidt und der Raiffeisen-Tankstelle in der Peiner Straße, der Dirk-Apotheke in der Hermann-Löns-Straße sowie bei SKRIBO Schüler und EP Schmidt+Partner im Einkaufszentrum.

Der Kalender kann außerdem bei Ortsheimatpfleger Dieter Grabenstein, In der Worth 13 und Reinhard Bartels, Am Sandkamp 5 in Edemissen, (05176) 8744 oder per E-Mail reinhard.bartels@gmx.de oder have1982@heimatgeschichte-edemissen.com bestellt werden.

Erlös für die Weiterentwicklung des Zehntspeichers

Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird die Arbeit des Vereins im Archiv und die Weiterentwicklung des kleinen Heimatmuseums im Zehntspeicher unterstützt, teilt der Verein weiter mit.