Eine Woche wie in der Steinzeit an der IGS Edemissen

Einen Speer schnitzen, ein Gefäß töpfern, ein Messer fertigen – das alles mit einfachsten Mitteln wie in der Steinzeit: Darum geht es in dieser Schulwoche an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edemissen. Es ist das erste Schulprojekt des fünften Jahrgangs, das in der Corona-Zeit stattfinden kann, in kleinen Gruppen, mit Maske und Abstand – aber dennoch einer Menge Spaß. „Es interessiert die Kinder, wie unsere Vorfahren gelebt und gearbeitet haben“, sagt Lehrerin Yvonne Sekula, Jahrgangsleiterin des fünften Jahrgangs an der IGS Edemissen.

„Steinzeit-Uwe“ verteilt in Edemissen Aufgaben Im Lehrplan stehe nur noch eine verkürzte Einheit der Steinzeit. Daher die Intensivwoche mit Höhlenmalerei mit selbst gefertigten Farben, Töpfern nach einer Technik aus der Steinzeit, Weben und Kochen. Auf dem Schulhof verteilte „Steinzeit-Uwe“ Kärtchen mit Aufgaben, jeder Schüler sollte mit einfachstem Werkzeug etwas anderes fertigen. „Es gibt einfache und schwierige Aufgaben“, erklärt Uwe Klameth dazu. „Wie im Leben.“ Hier wird getöpfert -- nach einem Verfahren wie in der Steinzeit. Foto: Bettina Stenftenagel In der Steinzeit haben die Menschen hauptsächlich Steine benutzt, um Werkzeuge oder Waffen herzustellen. Anders als heute, mussten sie sich irgendwie selbst behelfen. „Dinge nicht holen, sondern selbst machen“, sagt „Steinzeit-Uwe“. Und so ließ er die Kinder erst machen: mit handwerklichem Geschick, Konzentration und Ausdauer wurde geschnitzt, gefeilt, geklopft. Das meiste funktionierte, manches nicht. „Das ist der Lerneffekt“, sagt Uwe Klameth und rückt einen Bohrer raus. „Wir lernen die Kinder in so einem Projekt von einer ganz anderen Seite als im Unterricht kennen“, sagt Schulleiterin Yasemin Cirakbel. „Hier sind sie die Macher.“