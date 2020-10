Schafe bei Klein Eddesse gerissen - war es wieder ein Wolf?

Erneut sind auf einer Weide im Peiner Nordkreis, bei Klein Eddesse, Schafe gerissen worden, am Montag – und wieder deutet einiges darauf hin, dass es ein Wolf war. Ein Schaf wurde getötet, drei weitere verletzt. Eines davon musste eingeschläfert werden. Wie schon in den Fällen zuvor, wurden auch hier DNA-Proben genommen, die jetzt in einem Labor ausgewertet werden. Erst dann könne mit Sicherheit gesagt werden, dass es tatsächlich ein Wolf war, sagt Lüder Richter, Wolfsberater im Landkreis Peine. „Aber der Verdacht liegt nahe.“

Die Schafe standen auf einer Weide westlich von Klein Eddesse, nur etwa 100 Meter von der Wohnbebauung entfernt. Der Besitzer sah am frühen Morgen noch nach seinen Tieren. Da sei noch alles in Ordnung gewesen, berichtet er. Neben Wolfsberater Lüder Richter hat sich auch eine Mitarbeiterin des Veterinäramts des Landkreises Peine die Schafe angesehen. „Der typische Kehlbiss, der Zahnabstand sowie die Fraß- und sonstigen Bissspuren deuten nach Einschätzung der Veterinärin auf einen Wolf hin“, sagt Fabian Laaß, Pressesprecher des Landkreises Peine. Wie schon bei den jüngsten Angriffen auf Schafe auf Eddesser und der benachbarten Gemarkung richtet sich das Augenmerk auf das Burgdorfer Wolfsrudel mit seinen acht Jungen. Die Elterntiere würden bei der Suche nach Futter weiter Streifzüge machen, erklärt der Wolfsberater. „Sie jagen Wildtiere, Rehe, Rothirsche und Wildschweine, aber auch kleinere Wildtiere wie Hasen“, so Lüder Richter. Ältere, kranke oder junge Tiere seien dabei eine leichte Beute. Der Wolf mache aber auch vor Nutztieren nicht halt. Wie berichtet, ist kürzlich auf einer Weide bei Rietze auch ein Pferd angefallen, gerissen und so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Wer Wölfe beobachtet, wird gebeten, sich mit dem Wolfsberater in Verbindung setzen. Hinweise seien für die Erfassung von wildlebenden Wölfen und deren Verhalten (Wolfsmonitoring)wichtig. Kontakt: (01 51) 17 12 37 21.