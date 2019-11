Wehnsen. Ein 65-jähriger LKW-Fahrer aus Uetze hat die Frau in der Wehnserhorst in Wehnsen beim Rückwärtsfahren übersehen.

Radfahrerin in Wehnsen nach Unfall mit LKW schwer verletzt

Ein 65-jähriger LKW-Fahrer aus Uetze hat am Dienstag gegen 16 Uhr in der Straße Wehnserhorst versucht, mit seinem Fahrzeug rückwärts von einer Hofeinfahrt auf die Straße zu fahren. Dabei übersah er eine 59-jährige Edemisserin, die nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem LKW und der Radfahrerin. Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro.