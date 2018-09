Täter beschädigen vier Fensterscheiben

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 31. August, 15 Uhr, und 3. September, 12.15 Uhr, mehrere Fensterscheiben eines leerstehenden Schulgebäudes am Buchenkamp beschädigt. Dazu benutzten sie laut Polizei vermutlich einen Stein. Der Schaden wird mit 1600 Euro angegeben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edemissen in Verbindung zu setzen.

