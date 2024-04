Er diente sich als Turn-Coach, Voltigier-Trainer oder Schlagzeug-Lehrer an: Ein 53 Jahre alter Pädophiler reiste jahrelang durch Norddeutschland und vergriff sich an Kindern. Warum blieb er so lange unbehelligt - obwohl an seiner früheren Arbeitsstelle in Hamburg schon Verdachtsmomente bestanden? (Symbolfoto) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert