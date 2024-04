Markus Siemens zeigt im Keller seines Vaters in Denstorf, wie hoch im Oktober 2020 nach einem Heizungsschaden das Wasser stand und was die Versicherung danach an Sanierungen übernahm. Die Feuerwehr pumpte den Keller damals leer. Nach mehr als drei Jahren soll dieser Einsatz nun bezahlt werden von August Siemens (660 Euro). © FMN | Arne Grohmann