Im Netz des Trends...? In der Durchgangshalle des Bahnhofs in Peine hat Cetin Isan (links) mit seinem Partner Norbert Diekmann seit dem 2. April „Dein Kiosk to go“ eröffnet. Die Besonderheit bei den angebotenen Waren: in Deutschland bekannte Artikel zum Essen oder Trinken, aber in der China-Version oder -Variante, hier Pringles und Oreo und Fanta. © FMN | Arne Grohmann