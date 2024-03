Peine. Die Polizei kontrolliert in Peine am frühen Samstag den Verkehr. Und erwischt dabei zwei Fahrer. Was den beiden zur Last gelegt wird.

Doppeltes Pech für einen Mann, der in Peine in der Eichendorffstraße von einer Polizeistreife gestoppt wurde: Als die Beamten den Mann am Samstagmorgen gegen 5:50 Uhr kontrollierten, stellten sie nicht nur fest, dass er ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern auch, dass der 39-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand

Der Verdacht wurde durch einen Urintest bestätigt. Aufgrund der Tatsache, dass der 39-Jährioge diverse Ausfallerscheinungen hatte, wurde neben einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch noch eines wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkehrskontrolle in Peine: Warum gegen einen 25-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet wird

In einem weiteren Fall staunten die Beamten der Polizei Peine nicht schlecht: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Niedersachsenstraße am Samstag um 3:20 Uhr händigte ein 25-Jähriger aus Peine den Polizisten eine Fahrerlaubnis aus dem Vereinigten Königreich aus. Eine zeitgleiche Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass der Mann seit mehreren Jahren über einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt. Wegen der fehlenden Umschreibung der Fahrerlaubnis wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

red