Peine. Die Ausstellung mit der Braunschweigischen Landschaft ist für Juni geplant, zuvor gibt es eine Frühjahrsausstellung im Peiner Forum.

Gleich mehrere gute Nachrichten aus der Peiner Kunstszene: Vera Szöllösi, Vorsitzende des Vereins „Kunst im Peiner Land“ (KiP), ist zur Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft „Kunst in der Braunschweigischen Landschaft“ gewählt worden. Damit einher geht ein Kunstprojekt im Juni im Peiner Schwimmbad P3 und zuvor, im März, eine Frühjahrsausstellung im Peiner Forum mit – so Vera Szöllösi – „rekordverdächtigen“ 31 Kunstschaffenden. Dem Verein gehören mittlerweile mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler an.