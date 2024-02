Peine. Leonie W. aus Peine schreibt Texte seit ihrem siebten Lebensjahr. Inspiration holte sie sich bei ihrem Großvater.

Die 16-jährige Leonie W. aus Peine hat Anfang Februar ihren Debütroman veröffentlicht, über Books on Demand (BOD). Und sie hat sich ein heikles Thema vorgenommen: Liebe und Mord.

Das Buch heißt „Atlas – eine sterbliche Lüge“. In der Pressemitteilung wird es so kurz zusammengefasst bzw. beworben: „Ein Serienmörder treibt sein Unwesen in Brooklyn und hinterlässt Angst und Schrecken. Die Berichte über ein skrupelloses Monster, das für unzählige Morde verantwortlich ist, dominieren die Medien. Atlas Porter ist ein ausgebildeter Killer. Kalt und herzlos. Bis SIE ihm die Tür öffnet. Faith Jones ist der Frieden in Person. Die gutherzige Kellnerin ahnt nicht, wer vor ihr steht. Schon gar nicht, dass sie bereits nach ihrer ersten Begegnung sein tiefes Verlangen weckt. Wird sie ihm widerstehen können? Kommt sie hinter sein dunkles Geheimnis?“

Das wird natürlich in dem Pressetext nicht verraten. Dort heißt es weiter, auch nicht ganz unerwartet: „Der Dark-Romance-Roman verheißt Spannung vom ersten Kapitel an. Leonie W. aus Peine schreibt Texte seit ihrem siebten Lebensjahr. Inspiration holte sie sich bei ihrem Großvater, den man selten ohne ein Buch in den Händen antraf.“

Ihren ersten Roman habe sie im Self-Publishing-Verfahren über BOD auf den Markt gebracht. Die Buchhandlung Graff in Braunschweig habe die 16-jährige Gymnasiastin für eine Signieraktion gewinnen können. Beworben werde das Buch über Social-Media-Plattformen, hauptsächlich von der Autorin selbst.

Das nächste Manuskript, Band eins einer Trilogie, sei bereits fast fertig und solle im Spätsommer auf den Markt kommen. Eine zweite Auflage von „Atlas“ befinde sich im Korrektorat und werde demnächst erscheinen. red