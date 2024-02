Peine. Schützenwesen im Wandel: In Peine wird über Nachwuchsprobleme und Vereinsleben diskutiert. Holger Knop bleibt Kreisschützenmeister.

Im Rahmen der 70. Delegiertenversammlung im Kreisschützenverband Peine wurde Kreisschützenmeister Holger Knop in seiner Führungsposition bestätigt. Das ergab die Wahl am Wochenende in der Peiner Schützengilde. Eingeladen waren zahlreiche Ehrengäste. Grußworte sprachen unter anderem der stellvertretende Bürgermeister Peines Rainer Hülzenbecher, der stellvertretende Landrat Matthias Möhle und Ralf Werner vom Kreissportbund Peine. Besonders begrüßt wurde der Ehrenkreisschützenmeister Peter Dickhaus. Dabei waren zudem Vertreter benachbarter und befreundeter Kreisschützenverbände.