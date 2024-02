Peine. Der Jurist aus Peine sitzt seit 2017 für die CDU im niedersächsischen Landtag. Hier gibt er einen Einblick in seine Familiengeschichte.

Dass Opa Robert stolz den einjährigen Christoph im Arm hielt, ist inzwischen 57 Jahre her. Dennoch lebt der kleine Junge auf dem Foto nach wie vor am Peiner Herzberg, wo er mit zwei Geschwistern groß geworden ist. Inzwischen in zweiter Generation hat er im Peiner Boden tiefe Wurzeln geschlagen. Den weißen Kinderschuhen ist Christoph Plett allerdings inzwischen entwachsen.