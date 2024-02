Peine. Die Stammkunden haben bereits ihr erstes Eis genossen. Wie viel die Kugel jetzt kostet und welche Sorten neu geplant sind, lesen Sie hier.

Noch ist es Winter im Peiner Land. 9 Grad zeigt das Thermometer in den kommenden Tagen. Doch das Eiscafé Venezia auf dem Peiner Marktplatz hat jetzt geöffnet – und ist wie ein Frühlingsbote. „Normalerweise machen wir immer um diese Zeit auf. Aber es regnet immer wieder, es ist kalt, das Wetter ist nicht gerade schön“, blickt Lorenzo Babbo aus dem Fenster und fügt verschmitzt hinzu: „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ Seit 30 Jahren ist der Neffe von Geschäftsführer Diego schon in Peine verwurzelt. „Ich bin gerne hier, habe meine Frau kennengelernt und habe zwei Kinder.“ Nach der Winterpause zuhause braucht Babbo eine Woche, um sich wieder umzustellen. „Dann wirst du am ersten Tag früh wach und überlegst, ob du irgendwas vergessen hast“, erzählt er.