Groß Ilsede. Die Wiedereröffnung erfolgt zwei Jahre nach der Sprengung. Jedoch gibt es dort keinen Geldautomaten mehr, sondern an anderer Stelle.

Endlich: Nach rund zweijähriger Schließung ist das Team der Brawo-Volksbank ab sofort wieder in Groß Ilsede vor Ort – und zwar in der angestammten Filiale in der Gerhardstraße 46 (Bundesstraße 444). „Dort sind Kundenberatungen möglich, zudem lassen sich Kontoauszüge drucken und Überweisungen am SB-Terminal tätigen“, informiert Volksbank-Sprecher Daniel Dormeyer.