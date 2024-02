Vechelde. Zur Einweihung einer teuren Anlage besucht Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel die „Galvanotechnik Kessel“ – das ist der Grund.

Eine Maschine steht im Mittelpunkt, modernste Technik auf rund 50 Metern Länge, eine Investition von 3,5 Millionen Euro: Nach einer Planungs- und Bauphase von zweieinhalb Jahren nimmt der Vechelder Metalloberflächenveredler „Galvanotechnik Kessel“ seinen neuen Automaten für Zinn-Beschichtungen in der riesigen Werkhalle an der Raiffeisenstraße in Betrieb. Eine Einweihungsfeier mit rund 50 geladenen Gästen, bei der ein Mindener Unternehmen eine Rolle spielt – aber auch die Braunschweiger Eintracht.