Peine. Ein „Honky Tonk“ kommt eigentlich aus der Countrymusik. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Peiner Kneipen beim Musikfestival dabei.

Am 23. März ist wieder Zeit für „Honky Tonk“. Das Kneipenmusikfestival gibt es seit 2004 in der Eulenstadt. Honky Tonk kommt aus den USA, dem Land der Musikkneipen und Bars, und steht umgangssprachlich für die Spelunke, musikalisch für Ragtime. Darunter versteht man eine Unterart der Countrymusik. Die Rolling Stones haben den „Honky Tonk Women“ 1969 musikalisch ein Denkmal gesetzt. Darin beschreibt Sänger Mick Jagger, wie er mit zwei Barfrauen, oft sind es Tänzerinnen in Bars, zusammenkommt.