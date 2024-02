Wendeburg. Die Kunststiftung Grove-Moldovan scheitert mit ihrer Idee auch im zweiten Anlauf. Eine Schenkung der Stiftung nimmt der Rat jedoch an.

Es ist ein Angebot, das der Wendeburger Gemeinderat jedoch ausschlägt: Hans-Joachim Grove und Maria Grove, Stifter und Vorstand der Kunststiftung Grove-Moldovan, haben der Gemeinde angeboten, nach dem „Tag X“ ihres Todes – möge der noch in weiter Ferne sein – ihr Haus an der Mühlenstraße in Wendeburg zu übernehmen, um die Räume Fachärzten anzubieten. Außer der bereits vorhandenen Zahnarztpraxis wäre Platz für zwei weitere Facharztpraxen, sagt Hans-Joachim Grove. Und auch Wohnraum sei vorhanden.