Wendeburg. Am ersten August-Wochenende soll im Wendeburger Auebad ein großes Fest steigen. Das Auebad macht allerdings Probleme: Personal fehlt.

Ein Geburtstag steht bevor, der 50. der Gemeinde Wendeburg. Anlässlich des Jubiläums plant die Gemeinde mehrere Veranstaltungen, und zwar so, dass auch die Ehrenamtlichen, die bei solchen Anlässen meist mithelfen, auch mitfeiern können, sagte Bürgermeister Gerd Albrecht in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend.