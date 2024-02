Ilsede. Nach der Geldautomaten-Sprengung nimmt die Volksbank-Filiale bald ihre Arbeit auf – mit dieser Neuerung. Gadenstedt bleibt geschlossen.

Fast zwei Jahre nach der Geldautomaten-Sprengung der Volksbank-Brawo-Filiale in Groß Ilsede ist es so weit: Die Reparaturarbeiten in der Geschäftsstelle (Gerhardstraße 46/Bundesstraße 444) sind (nahezu) abgeschlossen. Ab Montag, 19. Februar, werde das Team in diesen Räumlichkeiten wieder für die Kunden da sein, kündigt Stefan Honrath, Leiter der Direktion Peine der Volksbank, an und ergänzt: „Damit kommen wir in der Gemeinde Ilsede einen großen Schritt weiter und sind in Kürze wieder zentral und gut erreichbar.“