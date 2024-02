Peine. In der Stadt Peine zahlen Hundebesitzer mit 96 Euro für den ersten Hund am meisten, in der Gemeinde Lengede mit 60 Euro am wenigsten.

Mischlingshunde, Labradore und Schäferhunde zählen zu den beliebtesten Hunderassen der Deutschen, aber auch Französische Bulldoggen Chihuahua, Australian Shepherd, Golden Retriever, Jack Russell Terrier, Yorkshire Terrier und Malteser. Sie alle gibt es im Kreis Peine, ihre Besitzer zahlen für sie Hundesteuern, je nach Kommune jedoch in unterschiedlicher Höhe. Wir haben uns umgehört. Dies vorab: In der Stadt Peine zahlen Hundebesitzer mit 96 Euro für den ersten Hund am meisten, in der Gemeinde Lengede mit 60 Euro am wenigsten.