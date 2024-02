Peine. Sie bekommen dort Futter und Wasser und können nisten. Ihre Eier werden gegen Gipseier ausgetauscht, um die Population einzudämmen.

Es ist ein Freudentag für die Taubenschutzgruppe des Peiner Tierschutzvereins: Am Osterplatz, unter der Nord-Süd-Brücke in der Peiner Südstadt, ist am Donnerstagmorgen ein Taubenloft aufgestellt worden. Das ist ein Seecontainer, der eigens als „Zuhause“ für Stadttauben ausgebaut worden ist. Die Vögel bekommen dort Futter, gesunde Körner und frisches Wasser. Sie können sich dort aufhalten und brüten. Und genau das ist der „Trick“ an dem Projekt: Die Eier werden gegen Gipseier ausgetauscht. Auf diese Weise kann die Population der Stadttauben langfristig verringert werden.