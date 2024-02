Peine. Unter anderem wird auf dem Peiner Markt erklärt, warum es nicht schlecht ist, ein „Gutmensch“ zu sein.

Mit der Demokratie ist es anders als mit dem Beten. Der Praxisbeweis stand am Montagnachmittag auf dem historischen Marktplatz von Peine an. Dort kamen rund 1000 Bürgerinnen und Bürger zu einer Demonstration zusammen. Die richtete sich, wie derzeit viele Kundgebungen im gesamten Bundegebiet, in erster Linie gegen die AfD und deren rechtes Gebahren und Gedankengut.