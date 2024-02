Peine. Das ist das Ergebnis des statischen Gutachtens. Die Bekrönung der Peiner St.-Jakobi-Kirche drohte vom 66 Meter hohen Turm abzustürzen.

Es war ein ordentlicher Schreck, als die fünf Meter hohe Bekrönung der Peiner St. Jakobi-Kirche nach einem Gewitter und möglicherweise einem Blitzeinschlag in Schräglage geraten war und mit einem großen Kran vom Dach gehievt werden mussten. Das war im April vergangenen Jahres. Inzwischen liegt das Gutachen vor, das der Hildesheimer Metallrestaurator Dirk Zeyher mit einem Statiker erstellt hat. Daraus geht hervor, dass sie Bekrönung, also Wetterhahn, Kreuz, Blumenkranz und Kugel, nicht genau so, wie sie war, wieder aufmontiert werden kann.