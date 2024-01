Peine. Ein Ilseder erhält vom Gericht nach einem Überfall beim Osterfeuer letztmalig eine Bewährungsstrafe. Was ihn vor dem Gefängnis rettete.

Ein Geständnis vor Gericht ist für Täter immer ratsam, doch kommt es auch auf den Zeitpunkt an. Sagt er zu Beginn der Verhandlung aus, dass er nicht beteiligt war, und Zeugen versichern glaubhaft das Gegenteil, sieht es schlecht für ihn aus. Ein frühes Eingestehen kann dagegen strafmildernd wirken. So geschehen in dem Prozess gegen einen 23-jährigen Ilseder, der sich am Montagmorgen wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Peiner Amtsrichter vorfand. Aufgrund seines Geständnisses fiel das Urteil relativ glimpflich für ihn aus: Die verkündete Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten wurde noch einmal für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Doch muss er auch 1000 Euro an die Labora gGmbH überweisen und die Gerichtskosten übernehmen.