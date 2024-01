Peine. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ist enorm gewachsen, hat aktuell rund 2400 Mitarbeiter – und eine neue Geschäftsführung.

Wie verkauft man das, was viele nicht wollen und glauben? So würde sich die seit Januar neue Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Hauptsitz in Peine die Frage der Endlagerung von Atommüll in Schacht Konrad bei Salzgitter nicht stellen, zumindest sie keineswegs so formulieren. Der Auftrag bleibt aber: Endlagerung und Mitnahme der Bevölkerung.