Ein junger Autofahrer übersieht den Verkehr auf der Vorfahrtsstraße, drei Menschen mussten ins Krankenhaus. Die Kreuzung wieder offen.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Peine ist am Montag, 22. Januar, um 19.54 Uhr an der Kreuzung Ziegeleistraße/Meierkamp in Hohenhameln mit einer Fahrerin aus Hohenhameln kollidiert, so die Freiwillige Feuerwehr Hohenhameln. Der Mann habe die Frau übersehen, sie fuhr von Hohenhameln Richtung Ohlum, er kam mit seinem Renault Clio aus dem Meierkamp. In dem Renault saßen drei Personen, die Hohenhamlerin fuhr in ihrem Dacia Sandero alleine. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst betreute und versorgte alle vier Insassen.

Ein junger Mann übersah eine 32-jährige Frau, es kam zur Kollision. © FMN | Freiwillige Feuerwehr Hohenhameln

Zwei Rettungswagen brachten die drei Insassen des Renaults in die Krankenhäuser nach Peine und Salzgitter zur weiteren Untersuchung. Die Hohenhamelnerin kam mit einem Schrecken und einiger Prellungen davon, so die Feuerwehr weiter. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden die Fahrzeuge in den Seitenstreifen geschoben und die Fahrbahn gereinigt.

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

red