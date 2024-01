Vechelde. Die geschlossenen Behälter, die sich öffnen lassen, sollen zu mehr Sauberkeit führen. An diesen Stellen sind sie bereits aufgestellt.

Geschlossene Abfallbehälter, die die Bevölkerung aber für den Müll öffnen kann: Darauf setzt die Vechelder Gemeindeverwaltung. „Dieses neue Standardmodell stellen wir künftig an den Aufstellorten auf – es soll im Laufe der nächsten Jahre alle bisherigen öffentlichen Abfallbehälter im Gemeindegebiet ersetzen“, kündigt Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert an. So habe die Gemeinde die geschlossenen Abfallbehälter bereits unter anderem rund um den Jugendplatz an der Böttcherkuhle in Vechelde und an der Groß Gleidinger Bushaltestelle Rotdornstraße in Richtung Timmerlah aufgestellt.