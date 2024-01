Vechelde. Das Fahrzeug ist für die Rathausverwaltung gedacht. Aber auch für diesen Bereich der Kommune sind bereits zwei weitere Autos bestellt.

Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert sieht diesen Kauf als „bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit der Gemeinde“: Die Ostkreiskommune hat sich für die Gemeindeverwaltung ein neues Elektro-Fahrzeug angeschafft, das sie vorrangig für tägliche Fahrten im Gemeindegebiet einsetzen will, insbesondere um die Liegenschaften in den Ortschaften – etwa Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser und Grundschulen – zu erreichen. „Zusätzlich zu den ökologischen Vorteilen erwarten wir, dass die geringeren Betriebs- und Wartungskosten des E-Fahrzeugs langfristig zu Einsparungen führen“, führt Grünert aus.