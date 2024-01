Mehrum. Das Gewerbeaufsichtsamt wartet auf weitere Unterlagen des Antragstellers. Zum Erörterungstermin gibt die Behörde eine Stellungnahme ab.

Gas und Erdöl – sie sollen eigentlich ausgedient haben in Deutschland, das sich dem Klimaschutz mithilfe erneuerbarer Energien auf die Fahnen geschrieben hat: Dennoch will die Kraftwerk Mehrum GmbH auf ihrem Gelände ein gasbefeuertes Kraftwerk (Gaskraftwerk) bauen und betreiben – als Ersatz für ihr Steinkohlekraftwerk, das (vermutlich) Ende März abgeschaltet und dann abgerissen wird. Beim Erörterungstermin in Mehrum für das sehr umstrittene Gaskraftwerk haben Vereine/Verbände, aber auch Behörden und die Bevölkerung ihre Anregungen/Bedenken vorgebracht gegen das Millionenprojekt.