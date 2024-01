Peine. Die Festnahme des 20-Jährigen aus dem Kreis Peine erfolgte wenig später. Die Beamten entdeckten den Sprayer auf einem Erkundungsflug von Gifhorn aus.

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag im Kreis Peine einen 20-Jährigen festgenommen, der gerade an einer Bahnbrücke Graffiti sprühte. Bei einem präventiven Überwachungsflug eines Bundespolizeihubschraubers aus dem Stützpunkt in Gifhorn entlang der Bahnstrecke von Gifhorn nach Hannover entdeckten die Piloten den jungen Mann in Plockhorst.

Als der junge Mann den Hubschrauber bemerkte, versuchte er zunächst, mit seinem Fahrrad zu flüchten. Die Piloten verfolgten den Mann weiterhin aus der Luft und führten eine alarmierte Bundespolizeistreife der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Hannover heran. Nur kurze Zeit später nahmen die Ermittler dann den flüchtigen Sprayer zwischen Plockhorst und Eickenrode fest. Er hatte noch Farbanhaftungen an den Händen und in einem Stoffbeutel mehrere Spraydosen, Sprühköpfe und weiteres Tatmaterial mit dabei. Die Beamten stellten das Material sicher. Am Tatort wurden frische Farbschmierereien festgestellt. Weitere ältere, aber identische Graffiti konnten die Beamten zusätzlich erkennen.

Polizei durchsucht Wohnung des 20-Jährigen im nördlichen Landkreis Gifhorn

Daraufhin erfolgte auf richterliche Entscheidung eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Peine. Dort konnte die Polizei weiteres Beweismaterial wie Farbdosen, Skizzen, Acrylstifte und Sprühköpfe sicherstellen. Der Sprayer kam auf die Wache der Bundespolizeiinspektion Hannover und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

red