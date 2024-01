Peine. Im Gespräch mit Wolfgang Sammer über das Unterrichten an einer Schule, an der sehr viele Schüler Deutsch nicht als Muttersprache haben.

Für einige ist sie längst ein Auslaufmodell, für andere ein Hort von Chaos und Untergang: die Hauptschule. Es gibt immer weniger von ihnen, oft nur noch in Verbindung mit der mittleren Stufe im „dreigliedrigen Schulsystem“, der Realschule. Die Hauptschule scheint keine Lobby mehr zu haben. „Das ist eine politische Frage“, sagt Wolfgang Sammer, Schulleiter an der Bodenstedt-/Wilhelm-Haupt- und Realschule in Peine.