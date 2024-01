Vechelde. Immer freitags haben die Vechelder Schüler Zeit, um sich Projekten zu widmen. Ziel: eine lebenswerte Welt von morgen.

Immer wieder freitags haben die Schüler der Klasse 8a und 8b der Albert-Schweitzer-Hauptschule in Vechelde ihren „Frei Day“. Und dabei geht es nicht darum, zu Hause zu sein und den Tag einen guten Tag sein zu lassen, sondern darum, sich im Team intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit in unterschiedlichsten Formen zu befassen. Der Startschuss zum „Frei Day“ fiel bereits im August vergangenen Jahres. Zudem soll mit dem Projekt erreicht werden, die sozialen und beruflichen Kompetenzen der Hauptschüler weiter auszubauen. Ob dies gelungen ist, werden die Teilnehmer und Lehrerinnen Valentina Schwartz, Christiane Boldering, Isabell Hansen und Reinhilde Tüpker jetzt gemeinsam überprüfen. In einer großen Runde stellen die Schüler ihre Projekte vor.