Bortfeld. Bus- und Autofahrer haben nach den Worten der Landwirte ihre Zustimmung zu dem Protest bekundet: „Bürokratie“ und „Dokumentationswahn“.

Bauernprotest nicht nur in Berlin, sondern auch im Peiner Ostkreis: Zum Mahnfeuer trafen sich in Bortfeld etliche Landwirte aus der Ortschaft und Umgebung, um die laufenden bundesweiten Proteste zu unterstützen und ihren Unmut zu bekunden. „Es sind nicht nur die aktuellen Kürzungen der Steuerbegünstigung, die die Bauern auf die Straße bringen – es ist eine Liste von Kürzungen, Auflagen und Vorschriften, die das schon so oft zitierte Fass zum Überlaufen gebracht hat“, erinnert stellvertretend Jürgen Wehmer, seit 1987 Landwirt und zudem Ortsbürgermeister in Bortfeld.