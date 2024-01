Peine. Der Hannoveraner kehrt mit seiner Familie in die Region zurück. Das ist sein Werdegang.

In der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin in Peine hat am 15. Januar Prof. Dr. med. habil. Lars Victor von Engelhardt seinen Dienst als neuer Chefarzt angetreten. Der gebürtige Hannoveraner kehrt mit seiner Familie in die Region zurück, in der auch seine Ehefrau zuhause ist, schreibt das Klinikum in einer Pressemitteilung. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie spezieller Unfallchirurg und spezieller orthopädischer Chirurg absolvierte das Medizinstudium an der Berliner Charité, wo auch seine berufliche Laufbahn begann. Es folgten Stationen an renommierten Kliniken, bis er als Oberarzt und später als Chefarzt in Deutschland und auch international viel Erfahrung sammeln konnte, heißt es weiter.

2012 erlangte er die Habilitation und 2019 die Professur im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie. Mit seiner Expertise in der Unfallchirurgie und Orthopädie sowie einer Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen und Vorträge hat sich Prof. von Engelhardt einen Namen gemacht. 2023 wurde er zum Herausgeber und Editor-in-Chief des Journales Orthopädische und Unfallchirurgische Praxis gewählt, der Fachzeitschrift mit der höchsten Auflage und Klickzahl im deutschsprachigen Raum. Neben Studien zur Unfallchirurgie, zur gelenkerhaltenden Chirurgie und zur Endoprothetik an Schulter, Knie und Hüfte ist er durch viele Operationskurse bekannt, die er als Instruktor, mit Live-Operationen und Hospitationsmöglichkeiten unterstützt. „Der praktische internationale Austausch und eigene Nachuntersuchungen ermöglichen uns den Vergleich und die stetige Weiterentwicklung. Unser Engagement dient unseren Patienten, die wir bei Unfällen und orthopädischen Erkrankungen optimal beraten und versorgen möchten,“ so Prof. von Engelhardt. „Ich bin sehr glücklich darüber, das nun im Klinikum Peine praktizieren zu können; einem Krankenhaus mit einer prägenden Geschichte, welches in den letzten Jahren stark im Aufwind ist und viel Potenzial hat“, so von Engelhardt weiter.

Engelhardt übernimmt den Posten von Kai Jörder

Er übernimmt den Posten von Kai Jörder, der die kommissarische Leitung seit vergangenem April innehatte, heißt es in der Mitteilung weiter. Jörder verlässt das Klinikum Ende März, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Geschäftsführer Dr. Tenzer freut sich, mit Prof. von Engelhardt sein Chefarzt-Team um einen engagierten und

hochkompetenten Arzt erweitert zu haben. “Seine Erfahrung und die Bereitschaft, Medizin auf hohem Niveau zu praktizieren, sind für das Klinikum ein wichtiger Beitrag zur weiteren Entwicklung unseres Hauses. Mit ihm werden wir auch neue Techniken im Haus etablieren und so unser Spektrum noch erweitern“, so Dr. Tenzer.

