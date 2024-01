Edemissen. Der Parodist gastiert in der Aula der Integrierten Gesamtschule in Edemissen mit seiner Show „Das war‘s mit Stars 2023“.

Mit AC-DC und „Highway to hell“ beginnt die Show „Das war‘s mit Stars 2023“ in der Aula der IGS Edemissen. Parodist Jörg Knör macht sich einen Reim auf das abgelaufene Jahr. War das die Überschrift 2023? „Ist das der Highway to hell? Das Jahr war wirklich kriminell. Der Habeck dilettiert im Job, Anna Lena redet ohne Geschick, die AfD wuchs rasant, und andere schauten tatenlos zu“, singt der Entertainer. Knör lästert über die Regierung („Corona ist vorbei, aber dagegen gibt es keinen Impfstoff“) und ist gegen das Gendern. „Vorsicht Indianer – das war früher! Wenn man heute ruft: Achtung! Indogene Urweinwohner Amerikas – viel zu lang. Da ist man im Film schon tot.“ Auch Trump und Joe Biden kommen vor, die KI und gute Vorsätze („Ich habe keine neuen, die Alten sind wie neu“).