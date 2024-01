Alvesse. Manuela Plate-Jäger stellt eigene Seifen her. Uns verrät sie, warum die Herstellung sie so entspannt.

Manuela Plate-Jäger rührt und experimentiert in ihrer Seifenküche in Alvesse bei Edemissen, um für Liebhaber der schönen Düfte Naturseifen herzustellen. Die gelernte Schauwerbegestalterin hat einen Hang zu Farben und Formen. In den 80er Jahren entdeckte sie ein Buch zum Herstellen von Seifen und probierte sich in dem Hobby aus. „Erst“, sagt die 61-Jährige, „habe ich die ersten Probestücke an Freunde und Verwandte verschenkt.“ Immer wieder zog es sie an das Herzstück der Küche, der Herdplatte mit Topf und Rührstab, wo sie die Lauge anrührte, Duftöle hinzugab, um neue duftende Varianten auszutesten. Gleich von Anfang an habe es sich gut angefühlt und die Seifen seien sofort etwas geworden. „Für mich war klar, das ist genau meine Welt“, lacht Plate-Jäger.