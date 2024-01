Bortfeld. Für die Theaterfreunde steht ein straffer Terminplan an. Doch schon jetzt musste ein Teil der Pläne auf Eis gelegt werden.

Wenn der Theaterkreis Bortfeld zu seinem Neujahrsempfang ins Spielhous in der Grundschule einlädt, ist eins sicher: Es wird eng und gemütlich. Auch diesmal kamen die Mitglieder mit Köstlichkeiten in der Hand, denn nach dem offiziellen Teil steht eine gesellige Plauderrunde an.