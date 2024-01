Peine. Zwei Heranwachsende warfen einen Molotowcocktail in ein Friseur-Geschäft in der Peiner Innenstadt. Gab ein Konkurrent den Auftrag?

Als die Friseurmeisterin am 29. April 2022 wie jeden Morgen ihren Laden in der Peiner Innenstadt aufschließen wollte, stand sie vor einem rauchenden Trümmerhaufen. „Alles war schwarz, alles war nass, die Türscheibe war eingeschlagen. Zehn Jahre Schweiß und Blut – und plötzlich war alles weg.“ In der Nacht zuvor hatten zwei 19-Jährige einen Brandsatz in das Geschäft geworfen. Der Molotowcocktail setzte einen Waschstuhl in Brand, das Feuer griff auf die Einrichtung über.