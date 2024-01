Edemissen. Eine Ehrenamtliche schildert, wie einfach die Hilfe sein könnte, wenn das Dorf nicht weg-, sondern hinschauen würde.

In der Stadt Peine wie auch in den Gemeinden Edemissen und Wendeburg gilt die „Verordnung über die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht von frei laufenden Katzen“. Dass es für die Gemeindeverwaltungen kaum möglich sein wird, zu kontrollieren, ob Tierbesitzer die Vorgabe einhalten, das war von Anfang an klar. Wie schwer es jedoch denjenigen gemacht wird, die einfach nur helfen wollen, davon erzählt eine Ehrenamtliche, die sich seit mehr als zehn Jahren um frei laufende Katzen kümmert, in Eickenrode im Peiner Nordkreis.