Peine. Am Donnerstag ist auf der Bundesstraße 65 Richtung Hannover mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

In einem von der Polizei begleiteten Konvoi am Donnerstag über die Autobahn zur Demonstration nach Hannover zu rollen – das war der Wunsch und Plan der Landwirte, dem allerdings eine Absage erteilt wurde. Stattdessen sei den Landwirten aus Peine und Gifhorn angeboten worden, gesammelt auf Nebenstrecken zum Sammelplatz an der Biogasanlage am Schnedebruch bei Sehnde-Köthenwald zu fahren.