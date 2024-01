Harvesse. Annelie Lenk und Philipp Jacke haben große Pläne. Aus ihrer Hobby-Landwirtschaft soll eine „richtige“ Landwirtschaft werden.

Die Frage, wie sie auf diese Idee kommt, hat sie schon oft gehört. Und sie kontert immer wieder mutig: Landwirtin zu sein, sei für sie der schönste Beruf. Die Arbeit mit den Tieren; die Arbeit im Freien; bei der Heu- und Strohernte zu sehen, was sie geschafft hat. Annelie Lenk aus Edemissen lernt Landwirtin. Nach dem Abitur konnte sie gleich ins zweite Lehrjahr einsteigen – das hat sie bei der Forschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig-Völkenrode absolviert. Im dritten Lehrjahr arbeitet sie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Köchingen. Wechselnde Betriebe gehören zur Ausbildung, damit „wir möglichste viel kennenlernen“, sagt die 21-Jährige. Im Frühsommer ist sie mit ihrer Ausbildung fertig. Wie es dann weiter geht, ist noch offen.