Lengede. Der 58-jährige Landtagsabgeordnete schloss sich mit 16 Jahren den Grünen an. Diese Erinnerungen an seine Jugend hat er.

Mutter und Kind sind auf dem Rückweg vom Einkaufen. Im Ortskern befinden sich kleine Geschäfte, Handwerksbetriebe. Kaufmannsladen, Metzgerei, Bäcker, Fischhändler und ein Milchladen, wo man frische Milch in Kannen oder Butter kaufen konnte. Der Junge mit der Milchkanne muss sich beeilen, sonst ziehen die Kinder aus dem Eichenweg ohne ihn los. „Ich glaube, in den 60ern lebten in jedem Haus der Straße Kinder. Der Kindergarten war direkt gegenüber, und so bildeten wir morgens oft eine kleine Wandergesellschaft. Mein bester Freund Herman wohnte in einem alten Bauernhaus am Ende der Straße. Damals war hier eine der wenige Ecken im Dorf, in denen sich bereits Neubauten, kleine Einfamilienhäuser zu den Altbauten und Bauernhäusern gesellten “, erinnert sich Heiko Sachtleben an ein Lengede vergangener Tage.