Peine. Bei dem Projekt hat es Verzögerungen gegeben – zuletzt wegen des Wetters und Lieferschwierigkeiten. Baukosten betragen 5,6 Millionen.

Die neue Hertha-Peters-Bücke aus Stahl am Südrand der Stadt Peine über die Bundesstraße 65 und den Mittellandkanal – sie ist nach wie vor nicht fertiggestellt. Dennoch zieht die Stadtsprecherin Petra Neumann eine positive Bilanz für das zurückliegende Jahr, denn: Die wichtigsten Arbeiten an der Brückenkonstruktion hätten die Bauunternehmen in 2023 „planmäßig abschließen“ können. Als Stichworte nennt die Sprecherin „Überbau, Pylon, Seilabhängung und Lager“.