Peine. Der Protest der Landwirte gegen die Sparbeschlüsse des Bunds gehen weiter. Am Donnerstag rollen die Trecker zum Landtag nach Hannover.

Der Großkundgebung der Landwirte in Braunschweig folgen in dieser Woche im Kreis Peine kleinere Aktionen. An einigen Stellen werden am heutigen Dienstag (9. Januar) bei Einbruch der Dunkelheit Mahnfeuer entzündet. So wird ein Feuer in Gadenstedt lodern, am Ortsausgang in Richtung Groß Lafferde.