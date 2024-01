Peine. Das kommunale Unternehmen erinnert daran, insbesondere Wasserzähler zu schützen, denn: Die Kosten für Schäden trägt der Eigentümer.

Knackig kalt – mit Minusgraden – soll es die nächsten Tage werden. Aber nicht nur das Auto sollte winterfest gemacht, sondern auch der Wasserzähler vor Frost geschützt werden. „Außer den Leitungen im Freien sollte jeder auch die wasserdurchströmten Messgeräte im Freien, in Schläuchen sowie an schlecht isolierten Wänden in Gebäuden schützen“, erinnert Sandra Ramdohr, Sprecherin des Wasserverbands Peine: „Denn sie können bei Minusgraden geschädigt werden. Dann kann Wasser austreten. Zudem muss das geeichte Messinstrument, wenn es beschädigt wurde, kostenpflichtig ersetzt werden.“ Mit wenigen Mitteln könne man aber schon eine große Wirkung erzielen, um eine frostbedingte Schädigung des Wasserzählers zu vermeiden.