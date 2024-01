Rosenthal. Pastorin Elke Marx übernimmt die Pfarrstelle von Vakanzvertreter Detlef Albrecht. Aus vier Kirchorten wird eine Gemeinde.

Gleich zwei Anlässe galt es im Gottesdienst am Sonntag in der St.-Godehard-Kirche in Rosenthal zu feiern. Pastor Detlef Albrecht, der zwei Jahre lang die Vakanzvertretung übernommen hatte, wurde aus seinem Dienst in der Kirchengemeinde Berkum-Handorf-Rosenthal-Schwicheldt (BeHaRoSch), verabschiedet. Gleichzeitig begrüßte Superintendent Dr. Volker Menke die neue Pastorin Elke Marx.