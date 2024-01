Peine. Landwirte aus Peine nehmen an der Protestaktion in der Nachbarstadt teil. Es gibt auch Mahnfeuer im Kreis Peine.

Gummistiefel, die an Ortsschildern baumeln – sie fallen in diesen Tagen hier und da im Landkreis Peine auf. Sie stehen für einen stillen Protest der Bauern und verdeutlichen symbolisch: „Wenn die Landwirte ihre Gummistiefel an den Nagel hängen, dann ist Schluss mit regionalen Lebensmitteln.“ Vor allem kleine, familiengeführte landwirtschaftliche Betriebe bangen angesichts der von der Bundesregierung geplanten Kürzungen um ihre Existenz.