Peine. An beiden Türen des Peiner Rathauses steht nun „C+M+B“. Das heißt „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“.

„Für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“: So lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2024. Vielerorts sind die Sternsinger unterwegs, auch in Peine. Das Peiner Rathaus erhielt den Segen von einer aus sieben Kindern bestehenden Gruppe. Im Beisein von Bürgermeister Klaus Saemann und Petra Zappe, Gemeindereferentin der katholische Pfarrgemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ Peine, brachten sie den Segen „C+M+B – Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ an den beiden Rathaustüren, an.