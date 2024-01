Peine. Am Osterplatz wird ein „Taubenloft“ aufgebaut. Der Tierschutzverein Peine betreut die Stadttauben, insgesamt zurzeit rund 500 Vögel.

Stadttauben zu füttern und ihnen ein Zuhause zu geben, anstatt sie zu vertreiben oder gar zu vergiften – tierschutzgerechtes „Tauben-Management“ macht in vielen Städten Schule. Nun – nach vielen zähen Verhandlungen – auch in Peine. Der Peiner Tierschutzverein darf am Osterplatz in der Peiner Südstadt, unter der Nord-Süd-Brücke, ein „Taubenloft“ aufstellen. Das ist ein eigens für Stadttauben ausgebauter Seecontainer.